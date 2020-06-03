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ترامب: مشاركة روسيا مهمة في قمة السبع لحل مختلف القضايا

07:03 م الأربعاء 03 يونيو 2020
ترامب: مشاركة روسيا مهمة في قمة السبع لحل مختلف القضايا

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه من "المنطق" دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى اجتماع مجموعة السبعة، قائلا إنه سيكون من الأسهل بكثير حل مختلف القضايا إذا كانت موسكو ممثلة في التجمع.

وتابع ترامب، في مقابلة مع راديو فوكس نيوز، أن الكثير من الأشياء التي سنتحدث بشأنها ستكون عن بوتين، ووجوده في القاعة سيسهم في إنجاز الأمور.

وتحدث الزعيمان، عبر الهاتف يوم الاثنين وناقشا إمكانية عقد قمة موسعة لمجموعة السبع في وقت لاحق من هذا العام.

وأرجأ ترامب اجتماع مجموعة السبع، الذي كان مقرر له الشهر الجاري، حتى سبتمبر المقيل أو في وقت لاحق وسط جائحة فيروس كورونا.

دونالد ترامب ترامب فلاديمير بوتين قمة السبع موسكو

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