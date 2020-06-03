الكرملين: بوتين لن يشارك في القمة الدولية الخاصة بتطوير لقاح ضد كورونا
موسكو- (أ ش أ):
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يشارك في القمة الدولية الخاصة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - بأن روسيا لا تنوي المشاركة على أرفع مستوى في الدورة القادمة من القمة العالمية للقاحات (Global Vaccine Summit 2020) التي من المقرر أن تعقد في 4 يونيو بواسطة الفيديو.
وأوضح بيسكوف أن هذا الملف يخص بدرجة أكبر وزارة الصحة الروسية المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
ومن المقرر أن يشارك وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في القمة التي تنظم بريطانيا دورتها القادمة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة دولية افتراضية خاصة بمساعي تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد أوائل الشهر القادم.
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