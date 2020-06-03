إجمالي المصابين بكورونا في بيرو يتجاوز 174 ألف حالة
ليما- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في بيرو اليوم الأربعاء أن اجمالي أعداد المصابين بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 174،884 حالة، بينما تعافى 69,257 شخصا من المرض، وغادروا المستشفيات.
وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء "إنديانا" الرسمية في بيرو اليوم، إن أعداد الوفيات جراء المرض بلغ 4,767 حالة وفاة حتى منتصف الليلة الماضية، وإن من بين المرضى، حوالى 60.6٪ من الرجال و39.4٪ من النساء.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن 69,257 شخصًا قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات، بينما نقل 8،930 آخرين لتلقي العلاج.
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