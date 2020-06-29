كورونا في العالم:الإصابات تتجاوز 10.1 ملايين والوفيات قرابة 502 ألف حالة
عواصم العالم- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم 10 ملايين و148 ألفا و426 حالة حتى الساعة 0701 اليوم الاثنين، بحسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في العالم جراء الفيروس بلغت 501 ألف و940 حالة.
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كورونا.. لحظة بلحظة
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