روسيا تنفي عرض مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان

موسكو- (د ب أ):

نفى المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين صحة تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن روسيا عرضت مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث دميتري بيسكوف القول :"هذه المزاعم ليست إلا أكاذيب".

وقال بيسكوف :"لقد أصبحت وسائل الإعلام العالمية الشهيرة وذات الجودة العالية تنشر بصورة متزايدة أكاذيب فجة في السنوات القليلة الماضية".

وتابع بالقول :"هذا بالتأكيد لا يبشر بالحفاظ على سمعتها ومكانتها".

كانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن روسيا تقدم سرا مكافآت للإسلاميين المتشددين، بما في ذلك مسلحي طالبان، لتشجيعهم على القيام بهجمات ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" هي أول من نشر الخبر، ونقلته عن مصادر استخباراتية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، لاحقا أن الاستخبارات الأمريكية "لم تجد أن هذه المعلومات ذات مصداقية".