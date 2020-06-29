أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مخاوف من سقوط قتلى جراء تفجير جنوبي أفغانستان

11:40 ص الإثنين 29 يونيو 2020
مخاوف من سقوط قتلى جراء تفجير جنوبي أفغانستان

تفجير- صورة ارشيفية

كابول- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن هناك مخاوف من مقتل عدد من الأشخاص جراء انفجار وقع في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، حيث كان هناك عدد كبير من الأشخاص قد تجمعوا للتنزه.

وأفاد المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم، زمان هامارد، بأن سبب الانفجار الذى وقع فى منطقة سانجين بالمقاطعة لم يتحدد بعد.

وقال عضو مجلس الإقليم، عطا الله أفغان، إن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين.

وذكر المسؤولون أن المنطقة كانت تسيطر عليها طالبان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، وقالت شرطة هلمند إنها لم تكن لديها أي عمليات عسكرية في المنطقة وقت الحادث.

وكان انفجار قنبلة على جانب الطريق بعد ظهر أمس الأحد في منطقة واشر في نفس الإقليم قد أسفر عن مقتل ستة مدنيين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إن طالبان مسؤولة عن سقوط 208 ضحايا مدنيين في نيسان/أبريل، وإن القوات الحكومية مسؤولة عن مقتل 172 آخرين.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف القتال وبدء محادثات السلام الأفغانية كجزء من اتفاق تم توقيعه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في شباط/ فبراير.

تفجير أفغانستان كابول

الخبر التالى:

المغرب يسجل 4 وفيات و196 إصابة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 65188

    عدد المصابين

  • 17539

    عدد المتعافين

  • 2789

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10188890

    عدد المصابين

  • 5514344

    عدد المتعافين

  • 502990

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:7 قرارات عاجلة للنيابة بعد وفاة 7 مرضى بكورونا في حريق مستشفى