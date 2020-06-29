مخاوف من سقوط قتلى جراء تفجير جنوبي أفغانستان

كابول- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن هناك مخاوف من مقتل عدد من الأشخاص جراء انفجار وقع في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، حيث كان هناك عدد كبير من الأشخاص قد تجمعوا للتنزه.

وأفاد المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم، زمان هامارد، بأن سبب الانفجار الذى وقع فى منطقة سانجين بالمقاطعة لم يتحدد بعد.

وقال عضو مجلس الإقليم، عطا الله أفغان، إن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين.

وذكر المسؤولون أن المنطقة كانت تسيطر عليها طالبان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، وقالت شرطة هلمند إنها لم تكن لديها أي عمليات عسكرية في المنطقة وقت الحادث.

وكان انفجار قنبلة على جانب الطريق بعد ظهر أمس الأحد في منطقة واشر في نفس الإقليم قد أسفر عن مقتل ستة مدنيين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إن طالبان مسؤولة عن سقوط 208 ضحايا مدنيين في نيسان/أبريل، وإن القوات الحكومية مسؤولة عن مقتل 172 آخرين.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف القتال وبدء محادثات السلام الأفغانية كجزء من اتفاق تم توقيعه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في شباط/ فبراير.