الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن سعد

وكالات:

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس.

ونقلت واس عن الديوان الملكي الأحد البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".