مراكز مكافحة الأمراض: أكثر من 2.5 مليون إصابة بكورونا في أمريكا
وكالات
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ مليونين و504175 شخصا بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 508 ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة.
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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