29 إصابة بفيروس كورونا المستجد في مالي
06:59 م الأحد 28 يونيو 2020
باماكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المالية ، اليوم الأحد ، تسجيل 29 إصابة جديدة في مالي بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 2147 .
وذكرت الإذاعة المالية أنه وبعد إجراء 224 فحصا ، تم تسجيل 29 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 34 حالة ليصل اجمالي حالات الشفاء إلى 1432 .
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