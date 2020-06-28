29 إصابة بفيروس كورونا المستجد في مالي

باماكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المالية ، اليوم الأحد ، تسجيل 29 إصابة جديدة في مالي بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 2147 .

وذكرت الإذاعة المالية أنه وبعد إجراء 224 فحصا ، تم تسجيل 29 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 34 حالة ليصل اجمالي حالات الشفاء إلى 1432 .