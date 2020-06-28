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المغرب يسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

11:59 ص الأحد 28 يونيو 2020
المغرب يسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة المغربية

الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 119,86 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 220 حالة .

كما لفتت إلى شفاء سبعة مصابين ، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8730، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 627,958 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وزارة الصحة المغربية الرباط المغرب فيروس كورونا

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