اليابان : إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا يصل إلى 18254 والوفيات 971

طوكيو/واشنطن - (د ب أ):

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان حتى صباح اليوم الأحد 18254 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات في اليابان 971 حالة، في حين تعافى 16293 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليابان منذ 22 أسبوعا.