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كوريا الجنوبية تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:14 ص الأحد 28 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه السلطات مواجهة تفشي الوباء في مجموعات جديدة عقب تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

وبهذه الإصابات الجديدة يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد حتى اليوم الأحد إلى 12715 حالة إصابة، و 282 حالة وفاة.

وأوضحت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه أن نحو 40 من الحالات المسجلة حديثًا انتقلت إليهم العدوى محليا، في حين أن 22 حالة أخرى تعود لأشخاص قادمين من الخارج. وتقول أن 26 حالة من الــ 40 حالة المصابة المحلية تم اكتشافها في منطقة سول ذات الكثافة السكانية العالية.

وذكرت المراكزأنه تم تسجيل تعافي 11364 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس، في حين لا يزال يخضع للعلاج في الحجر الصحي نحو 1069 شخصا.

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