الشرطة الإسرائيلية تقبض على العشرات خلال احتجاجات ضد نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

احتج آلاف الإسرائيليين، في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، وضد اعتقال العديد من زملائهم من المحتجين المناهضين للفساد، من بينهم قائد سابق في سلاح الجو الإسرائيلي.

وتجمع المئات خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس، بينما احتج الكثيرون في عشرات المواقع الأخرى، بما في ذلك تقاطعات وجسور على طريق سريع رئيسي يمتد من الشمال إلى منتجع إيلات الجنوبي المطل على البحر الأحمر.

ولوح المتظاهرون برايات سوداء وحملوا لافتات كتب عليها "نريد حكومة خالية من الفساد" وطالبوا بإجراء تحقيق في رابع قضية فساد مشتبه به ضد نتنياهو، الذي بدأت محاكمته في تهم تلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة يوم 24 مايو في محكمة القدس الجزئية.

وتم اعتقال الطيار المتقاعد البريجادير- جنرال أمير حسقيل ، وآخرين خلال احتجاج خارج مقر إقامة نتنياهو أمس الجمعة.

وقالت أليزا زوجة حسقيل، إن زوجها تم اعتقاله بدون مبرر، مشيرة إلى أن الشرطة اتهمته زورا بدفع المحتجين إلى قطع أحد الطرق.