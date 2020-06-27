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إصابة عدد من كبار المسؤولين والسياسيين في صربيا بكورونا

08:25 م السبت 27 يونيو 2020
إصابة عدد من كبار المسؤولين والسياسيين في صربيا بكورونا

فيروس كورونا

بلجراد - (د ب أ)

أصيب ثلاثة من كبار المسؤولين والسياسيين فى صربيا بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الصربية "تانيونج"، اليوم السبت، إن هذه الشخصيات هي مايا جويكوفيتش، رئيسة البرلمان الصربي المنتهية ولايته، ووزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين، ورئيس مكتب شؤون كوسوفو ماركو ديوريتش.

وأضافت الوكالة أن جويكوفيتش البالغة من العمر 57 عاما أصيبت بالتهاب رئوي داخل المستشفى مبينة أن حالتها لا تثير القلق.

أما فولين (47 عاما) وديوريتش (37 عاما) فقد أودعا الحجر المنزلي ولم تظهر عليهما أعراض المرض وفقا لبعض التقارير.

يعتبر المسؤولون والسياسيون الثلاثة من الشخصيات الموالية للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وترأس جويكوفيتش البرلمان الصربي منذ 2014. وتم تشكيله في يوليو المقبل، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي.

فيروس كورونا كوفيد 19 صربيا

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