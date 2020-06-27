الرئيس الجزائري يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية والتطورات في ليبيا
الجزائر- (أ ش أ):
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في ليبيا والساحل.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية.. فقد تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والاتفاق على استئناف الاتصالات على أعلى مستوى، والاتفاق على دفع التعاون في كل المجالات.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الأخيرة في منطقة الساحل وليبيا، وهو ما أظهر تطابقا في وجهات النظر.
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