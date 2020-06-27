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وزير الدفاع الإسرئيلي مستعد للذهاب إلى رام الله لمناقشة خطة الضم

02:49 م السبت 27 يونيو 2020
وزير الدفاع الإسرئيلي مستعد للذهاب إلى رام الله لمناقشة خطة الضم

بيني جانتس

وكالات:

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس استعداده للتوجه إلى رام لمناقشة مسألة الضم التي ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو البدء بها مطلع يوليو المقبل.

وقال جانتس وفق إذاعة "كان" الإسرائيلية، إن "الذين يلامون هم في الغالب فلسطينيون يرفضون ويحصنون أنفسهم في مواقعهم. إذا طلبوا مفاوضات جادة سأكون هناك صباح غد في رام الله وأناقش ذلك معهم".

من جهته، رد المسؤول عن الاتصال بإسرائيل في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، على استعداد جانتس للتفاوض مع رام الله، قائلا: "قبل أن يقول مثل هذه الأشياء، عليه أن يفكر في كيفية إنهاء الاحتلال وعدم تعبئة جيشه للضم".

ووصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آفي بريكوفيتش، أمس إلى تل أبيب، برفقة عضو لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية ـ الأمريكية، سكوت فيث، قبل أيام من موعد الضم الإسرائيلي المتوقع لأجزاء من الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" عن مصادر بالبيت الأبيض قولها إن "وصول الوفد إلى إسرائيل يشير أن الحكومة الأمريكية تريد تنفيذ وعدها لتل أبيب وتطبيق السيادة".

وأفادت بأن الوفد الأمريكي سيواصل المحادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني جانتس، بشأن الخطوط العريضة المختلفة، واستئناف عمل لجنة رسم الخرائط لمناطق الضفة التي سيجري ضمها لإسرائيل بموجب خطة ترامب "صفقة القرن".

وينوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، الشروع مطلع يوليو القادم في اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع "صفقة القرن".

ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، احتلالا.

بيني جانتس رام الله الاحتلال الاسرائيلي

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