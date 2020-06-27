ارتفاع إصابات كورونا في طوكيو إلى أعلى معدل منذ 7 أسابيع

طوكيو/واشنطن- (د ب ا):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العاصمة اليابانية طوكيو، السبت، حيث أعلنت هيئة الاذاعة العامة اليابانية (إن إتش .كيه) عن 57 حالة إصابة جديدة ، وهذا أعلى معدل منذ مايو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه إذا أكدت السلطات ذلك، فهذا يعني أن الزيادات اليومية في الحالات تجاوزت 50 حالة خلال ثلاثة من الأيام الأربعة الماضية . ويعد معدل الـ50 حالة حاجزا رئيسيا لحاكمة طوكيو يوريكو كويكي .

ومر أكثر من شهر منذ أن أنهت اليابان حالة الطوارئ التي أعلنتها في البلاد وبدأت تخفيف القيود بالنسبة للأنشطة التجارية.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا مع عودة العمال والموظفين لاستخدام القطارات في ذهابهم إلى مقار اعمالهم.

ومع ذلك ، شعرت السلطات بالارتباح جراء الانخفاض في الحالات التي يتم نقلها إلى المستشفيات ، وكثير منها شباب.

وبلغ مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو 6054 حالة حتى السبت، بحسب (إن .إتش .كيه).

ورفعت السلطات جميع القيود المفروضة على الشركات في العاصمةاعتبارا من 19 يونيو الحالي، وتشجع الحكومة المقيمين على استئناف السفر إلى مناطق أخرى.