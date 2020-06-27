أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

هولندا: إصابات كورونا تتجاوز 50 ألفا والوفيات تتخطى 6 آلاف

09:49 ص السبت 27 يونيو 2020
هولندا: إصابات كورونا تتجاوز 50 ألفا والوفيات تتخطى 6 آلاف

كورونا في هولندا

امستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في هولندا إلى 50,213 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت امستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6122 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 17 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في هولندا.

فيروس كورونا هولندا

الخبر التالى:

الضفة الغربية: الخطط الحدودية الجديدة لإسرائيل تترك الفلسطينيين في حالة يأس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"نضع اللمسات الأخيرة".. إثيوبيا تعلن عن "اتفاق وشيك" مع مصر والسودان بشأن سد النهضة