هولندا: إصابات كورونا تتجاوز 50 ألفا والوفيات تتخطى 6 آلاف
امستردام- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في هولندا إلى 50,213 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت امستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6122 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 17 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في هولندا.
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