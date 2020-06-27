هولندا: إصابات كورونا تتجاوز 50 ألفا والوفيات تتخطى 6 آلاف

امستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في هولندا إلى 50,213 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت امستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6122 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 17 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في هولندا.