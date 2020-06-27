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سفارة روسيا في واشنطن تعلن عن تعرض حياة دبلوماسييها لتهديدات

08:11 ص السبت 27 يونيو 2020
سفارة روسيا في واشنطن تعلن عن تعرض حياة دبلوماسييها لتهديدات

سفارة روسيا في واشنطن

موسكو/واشنطن- (د ب ا):
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن عن تعرض حياة دبلوماسييها لتهديدات، وذلك على خلفية مقال مزيف نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يزعم تمويل موسكو لمسلحي حركة طالبان في أفغانستان.

وبحسب ما اورده موقع قناة"روسيا اليوم"، اليوم السبت، طالبت السفارة الروسية السلطات الأمريكية برد مناسب على التهديدات التي يتلقاها الدبلوماسيون بسبب أنباء كاذبة.

ودعا الدبلوماسيون الروس السلطات الأمريكية إلى "اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين وتنفيذ التزاماتها الدولية، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وأرفقت السفارة الروسية نسخا من منشورات التهديد، التي أطلقها بعض مستخدمي "تويتر" ضد موظفيها.

ودعت السفارة الروسية صحيفة "نيويورك تايمز" إلى الكف عن نشر الأخبار المزيفة، التي باتت تثير تهديدات لحياة الناس، وفق "روسيا اليوم".

السفارة الروسية واشنطن حركة طالبان أفغانستان

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