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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٩٣٢٤٣ حالة

07:51 ص السبت 27 يونيو 2020
ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٩٣٢٤٣ حالة

أرشيفية

برلين-(أ ش أ):
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٩٣٢٤٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ٦٨٧ حالة إصابة جديدة.

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم (السبت) عن المعهد قوله ان حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٨٩٥٤ حالة، وذلك عقب تسجيل ست حالات وفاة جديدة.

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