فوتشي: الولايات المتحدة تواجه "مشكلة خطيرة" مع تزايد إصابات كورونا

وكالات:

قال كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي، إن بلاده تواجه "مشكلة خطيرة" مع ازدياد معدلات الإصابة بوباء كوفيد-19 مؤخرًا.

وأكد فوتشي، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، الجمعة "نواجه مشكلة خطيرة في مناطق معينة"، لافتًا إلى أنه فيما بعض المناطق أفضل حالا بكثير من مناطق أخرى، فإن البلاد برمتها مترابطة ولا تزال تواجه مخاطر.

وأضاف "نحن جميعا نواجه تلك (المشكلة) والطريقة الوحيدة لوضع حد لها هي بالعمل سويا".

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و414870 شخصا بزيادة 40588 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 2516 ليصل الإجمالي إلى 124325 حالة.

هذا وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته لديها عمل قليل تقوم به وتنتهي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن ١٦ ولاية تشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية أمس، إن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أي 10 أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عددا كبيرا من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم.

وأضاف المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.

وقال المسؤولون في إن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال..وإذا كان هذا صحيحا، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يعتقد.