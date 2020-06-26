بالفيديو.. تقارير: انفجار إيران وقع بمحيط موقع عسكري
تداول صحافيون ومغردون إيرانيون مقطع فيديو على "تويتر"، الخميس، يظهر آثار انفجار ضخم في العاصمة طهران.
علقت فرناز فصيحي، الصحفية بصحيفة بـ"نيويورك تايمز" الأميركية، قائلة: "أول فيديو بخصوص الانفجار الضخم الذي صاحبه ضوء أحمر حول طهران، وقد سمع دويه العديد من السكان".
وأوضحت الصحفية أن "التقارير تفيد بوقوع الانفجار حول موقع عسكري هناك".
First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020
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