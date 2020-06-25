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الإمارات ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى العراق

09:39 م الخميس 25 يونيو 2020
الإمارات ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى العراق

وزارة الخارجية العراقية

بغداد - (د ب أ):

أعرب مسؤول بارز بوزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس عن شكر وتقدير بلاده للمساعدات الطبية الكبيرة التي أرسلتها الإمارات إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أسامة مهدي الرفاعي رئيس الدائرة العربيّة في وزارة الخارجية العراقية خلال استقباله وفد الإمارات الذي وصل بغداد برفقة أكثر 10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف: "إنّ هذه المساعدات الطبّية تُعَد مُؤشّرا واضحا على تضامُن الأشقاء في أوقات الأزمات".

وتعد هذه المساعدات هي الدفعة الثانية من المُستلزمات الطبّية التي ترسلها الإمارات إلى العراق، وتشمل كمامات وقفازات وأقنعة وملابس واقية، وموادّ تعقيم.

وزارة الخارجية العراقية بغداد العراق

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