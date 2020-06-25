ليبيا: تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا
طرابلس - (أ ش أ):
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء.
وأوضح المركز، في بيان نشرته بوابة أفريقيا للأخبار ،اليوم الخميس، تسجيل 6 حالات شفاء ليكون إجمالي المتعافين 138 متعاف، وبلغ إجمالي الإصابات 670 حالة، و 514 حالة نشطة.
كما سجل المركز وفاة حالة واحدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة سبها ليكون ليبلغ إجمالي الوفيات 18 حالة.
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