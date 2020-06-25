نائب رئيس البرلمان الأوروبي يؤكد استعداد إيطاليا لبناء الحوار في ليبيا
طرابلس- (أ ش أ):
قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو كاستالدو، إن إيطاليا على استعداد أن تكون من بناة الحوار في ليبيا.
وأشار كاستالدو المنتمي لحركة خمس نجوم الإيطالية الحاكمة - وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الخميس - إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى طرابلس، أظهرت قرب روما الكبير إلى الشعب الليبي، الذي أثبته نشر أفراد عسكريين وآليات في مناطق واسعة من طرابلس، لأجل عمليات التطهير من الألغام، واصفا الأمر بأنه «جريمة حرب حقيقية، إذ تعرض مدنيون للتشويه، لا سيما الأطفال والنساء، وهم الأشخاص الأكثر ضعفا، وأول ضحايا هذا النزاع الوحشي».
وأكد أن «مبادرة دي مايو» تظهر أن الملف الليبي له أولوية بالنسبة لإيطاليا، بل يجب أن يكون كذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره، وأن النتيجة الوحيدة الممكنة لتهدئة التوترات في المنطقة، هي حل سياسي يقوم على التقارب والحوار بين الفصائل المختلفة على الساحة، وإعادة إطلاق عملية داخلية تعرف أيضًا كيفية إشراك الجهات الفاعلة الإقليمية بشكل بناء.
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