عُمان تسجل حالتي وفاة و1366 إصابة جديدة بفيروس كوورنا

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 144 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم ، إنه تم تسجيل 1366 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34902 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 680 حالة لعمانيين، و686 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 548 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 18520.