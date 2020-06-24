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تأجيل زيارة رئيس النمسا إلى سلوفاكيا للاشتباه في إصابة رئيسة البلاد بكورونا

03:05 م الأربعاء 24 يونيو 2020
تأجيل زيارة رئيس النمسا إلى سلوفاكيا للاشتباه في إصابة رئيسة البلاد بكورونا

الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين

فيينا- (أ ش أ):

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين تأجيل زيارته التي كانت مقررة اليوم الأربعاء إلى سلوفاكيا بسبب الاشتباه في إصابة رئيسة سلوفاكيا زوزانا سابوتوفا بفيروس كورونا.

وقالت مصادر في القصر الرئاسي النمساوي إن الرئيس النمساوي كان يستعد لإتمام أول زيارة خارجية له منذ إغلاق البلاد بزيارة سلوفاكيا، وجاء التأجيل بسبب الاشتباه في إصابة الرئيسة السلوفاكية وطاقم مكتبها بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن أحد موظفي مكتب الرئيسة السلوفاكية خالط شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا؛ مما أدى إلى إلغاء لقاءات الرئيسة خلال الأيام الجارية مع بقائها في الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وتابعت المصادر أن الرئيسة السلوفاكية أجرت اتصالا بالرئيس النمساوي لإبلاغه بالاعتذار عن استقباله وبأسفها على التأجيل الضروري للزيارة.

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