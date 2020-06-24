قنصل عام الصين بالإسكندرية : الصين ومصر خاضتا المعركة المشتركة معا ضد الوباء

الإسكندرية- ( أ ش أ):

أكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو ليينغ ، ان الصين ومصر خاضتا المعركة المشتركة معا ضد الوباء، مشيرة " إلى ان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ستتمتع بأساس أقوى، وصداقة أوثق بين الشعبين وآفاق أكثر إشراقا للتعاون " .

وأضافت قنصل الصين – في كلمتها اليوم " الاربعاء " خلال الاجتماع بين جامعتي الاسكندرية وشنغهاي بحضور المسئولين والخبراء من الجانبين في اطار مواجهة فيروس كورونا - ان فيروس كورونا يشكل تحديا للبشرية ويجب علي العالم ان يتحد من اجل مواجهته .

وأشارت انه في الأسبوع الماضي،تم عقد ثلاثة أحداث مهمة على الإنترنت ، أحدها كان قمة استثنائية بين الصين وأفريقيا للتضامن ضد COVID-19 حضرها الرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء أفارقة آخرون ، والحدث الثاني مؤتمر التعاون الدولي في مبادرةالحزام والطريق مستشار الدولة بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي ، ووزير الخارجية سامح شكري ومسؤولون وزاريون آخرون من 25 دولة ، والثالث هو الاجتماع الاستثنائي للحوار بين الصين والدول العربية وحضره 60 من قادة الأحزاب السياسية من مصر وغيرها الدول العربية .

ولفتت الى أنه في إطار مبادرة الحزام والطريق والتعاون بين شنغهاي والإسكندرية وافقت الجامعتان على إنشاء معهد كونفوشيوس كما عقدت بنجاح معسكرات صيفية العام الماضي .

والمحت الي انه اليوم في تلك الفترة الخاصة ، وبفضل جهود فريقين رائعين ، يجتمع أساتذة خبراء من الجانبين معًا لتبادل الممارسات والخبرات لمكافحة Covid-19 ، مضيفة" نأمل أن ننتصر في النهاية على الوباء في وقت مبكر".

واكملت " نتطلع إلى مزيد من التبادل والتعاون بين جامعتين ، وبين بلدينا في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام والطريق.