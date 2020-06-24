النباتات تحل محل الجمهور في أول حفل موسيقي بأوبرا برشلونة بعد أشهر من الإغلاق

النباتات تحل محل الجمهور في أول حفل موسيقي بأوبرا

برشلونة- (بي بي سي):

استقبل "مسرح ليسيو الكبير" في مدينة برشلونة الإسبانية أول حفل موسيقي بعد إغلاق استمر شهور بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث قدم العازفون عرضهم أمام جمهور من النباتات وليس البشر.

وهدف الحفل لإلقاء الضوء على علاقة الإنسان بالطبيعة التي" استعادت حقوقها "في مرحلة الحجر المنزلي.

وتم العرض أمام 2292 نبتة في دار الأوبرا العريقة التي تعتبر أحد معالم المدينة.

ونُقلت الحفلة في بث حي على الموقع الإلكتروني للمسرح.

وبعد الحفلة، وزعت كل النباتات على عاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين ساهموا خلال الأشهر الأخيرة في مكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 28 الف شخص في إسبانيا.