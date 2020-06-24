أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

النباتات تحل محل الجمهور في أول حفل موسيقي بأوبرا برشلونة بعد أشهر من الإغلاق

01:40 م الأربعاء 24 يونيو 2020
النباتات تحل محل الجمهور في أول حفل موسيقي بأوبرا برشلونة بعد أشهر من الإغلاق

النباتات تحل محل الجمهور في أول حفل موسيقي بأوبرا

برشلونة- (بي بي سي):

استقبل "مسرح ليسيو الكبير" في مدينة برشلونة الإسبانية أول حفل موسيقي بعد إغلاق استمر شهور بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث قدم العازفون عرضهم أمام جمهور من النباتات وليس البشر.

وهدف الحفل لإلقاء الضوء على علاقة الإنسان بالطبيعة التي" استعادت حقوقها "في مرحلة الحجر المنزلي.

وتم العرض أمام 2292 نبتة في دار الأوبرا العريقة التي تعتبر أحد معالم المدينة.

ونُقلت الحفلة في بث حي على الموقع الإلكتروني للمسرح.

وبعد الحفلة، وزعت كل النباتات على عاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين ساهموا خلال الأشهر الأخيرة في مكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 28 الف شخص في إسبانيا.

النباتات تحل محل الجمهور في أول حفل موسيقي بأوبرا برشلونة

هذا المحتوى من

النباتات حفل موسيقي أوبرا برشلونة مسرح ليسيو الكبير

الخبر التالى:

نتنياهو يكافح لتنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي: للجامعات حرية تحديد موعد الامتحانات