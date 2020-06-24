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تركيا تحاكم 7 صحفيين لنشرهم معلومات حول نشاطها العسكري في ليبيا

01:34 م الأربعاء 24 يونيو 2020
تركيا تحاكم 7 صحفيين لنشرهم معلومات حول نشاطها العسكري في ليبيا

محكمة تركية ارشيفية

أنقرة- (أ ش أ):

بدأت في تركيا اليوم الأربعاء محاكمة سبعة صحفيين تحت مزاعم كشف أسرار الدولة؛ لنشرهم تقارير حول جنازة ضابط مخابرات قُتل في ليبيا في شهر فبراير الماضي، وكذلك كشف معلومات حول النشاط العسكري التركي على الأراضي الليبية.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه تم توجيه اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين المخابرات المحلية التركية وكشف معلومات سرية، للصحفيين، وقد يواجه الصحفيون السبعة مدة سجن تصل إلى 19 عامًا.

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تركيا ليبيا الأراضي الليبية قوانين المخابرات

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