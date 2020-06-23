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السعودية: لاعودة للأجانب إلى المملكة إلا بعد انتهاء كورونا

08:42 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
السعودية: لاعودة للأجانب إلى المملكة إلا بعد انتهاء كورونا

العمال الأجانب في السعودية

الرياض - (د ب أ)

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة خروج وعودة لن يعودوا إلى المملكة إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت مديرية الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة الفيروس المميت.

ودخلت المملكة العربية السعودية في 20 يونيو الحالي المرحلة الأخيرة في رفع قيود الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا باستثناء مكة المكرمة وذلك بعد ثلاثة أشهر، من الإغلاق والالتزام بالتدابير الوقائية.

وشددت وزارة الصحة السعودية على التقيد بالتعليمات، والتحرز من انتقال الفيروس، وتقليل التجمعات لأقصى ما يمكن، واستمرار الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع استعمال الكمامة، والالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي.

وأعلنت السلطات السعودية فتح مساجد مدينة مكة المكرمة، لاستقبال المصلين بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب ما فرضته الجائحة.

وزارة الداخلية السعودية فيروس كورونا مديرية الجوازات السعودية تويتر

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