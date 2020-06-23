الجامعة العربية تدعو إثيوبيا إلى عدم ملء السد دون اتفاق

(وكالات):

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إثيوبيا إلى الامتناع عن البدء في ملء خزان سد النهضة ما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد.

وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه، وتحفظ عنه ممثلا الصومال وجيبوتي، عقب اجتماع طارئ عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس بناء على طلب مصر "ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب (السودان ومصر) حول قواعد ملء وتشغيل السد".

وتعتزم أديس أبابا البدء بملء الخزان في الأول من يوليو.

ودعا الوزراء الدول الثلاث الى "العودة الى المفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل الى توافق يفضي الى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل الى اتفاق".

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة له أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية، لكنّ مصر تؤكد أنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

وتعثّرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق بينها، ولا سيّما على آليّة تقاسم المياه.