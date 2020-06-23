فيروس كورونا: حالة "غير مسبوقة" لإصابة ثلاثة توائم حديثي الولادة

مكسيكو سيتي- (بي بي سي)

في حالة "غير مسبوقة"، أثبتت اختبارات إصابة ثلاثة توائم حديثي الولادة في المكسيك بفيروس كورونا، بحسب السلطات الصحية المحلية.

ويحقق خبراء طبيون في ما إذا كان المرض قد انتقل إلى التوائم من خلال مشيمة الأم أثناء فترة الحمل.

والمشيمة عضو ملتصق بجدار الرحم، تقوم بتوفير الأوكسجين والغذاء للجنين عبر الحبل السري.

ويرقد اثنان من الأطفال - صبي وفتاة - في حالة مستقرة في مستشفى ولاية سان لويس بوتوسي، بينما يخضع صبي الآخر لعلاج تنفسي.

وقال متحدث باسم لجنة السلامة الصحية بالولاية إنه لم يسبق رصد العدوى بين توائم حديثي الولادة في أي مكان في العالم، وبالتالي سيتم تحري الأمر.

وهناك عدد قليل جدا من الحالات المعروفة لأطفال حديثي الولادة أُصيبوا بالفيروس بعد الولادة، لكن مسؤولي الصحة يقولون إنهم لا يعتقدون أن هذا ما حدث في هذه الحالة.

وقالت وزيرة الصحة في الولاية مونكيا ليليانا رانغل مارتينيز إنه "من المستحيل أنهم أُصيبوا في لحظة الولادة".

ومع ذلك، يخضع الوالدان حالياً لاختبار التحقق من الإصابة، حيث قالت السلطات إنهما ربما يكونان مصابين بالفيروس دون أن تبدو عليهم أعراض.

وسجلت المكسيك أكثر من 185 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و22584 حالة وفاة منذ تسجيل أول حالة إصابة بالبلد في 28 فبراير الماضي.

خطر منخفض

وتقول ميشيل روبرتس، محررة شؤون الصحة في بي بي سي، إن إصابة الأطفال بالفيروس بعد الولادة ممكنة، في حال الاتصال الوثيق مع أي شخص مصاب.

وقد ينتقل فيروس كورونا أيضاً في الرحم من الأم إلى الطفل عبر المشيمة، حسب روبرتس.

وأبلغ باحثون أمريكيون من كلية الطب بجامعة ييل مؤخراً عن أول حالة معروفة لانتقال الفيروس عبر المشيمة.

وتشير روبرتس إلى أنه عندما تنتقل العدوى، يكون الخطر على الأم والطفل منخفضاً عادة، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أنه قد يزيد من احتمال ولادة الأطفال مبكراً.

وتوضح أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس يسبب سقوط الحمل أو يؤثر على كيفية نمو الجنين أثناء الحمل، ولكن كإجراء وقائي، تُنصح النساء الحوامل بتجنب التواصل الاجتماعي الوثيق على نحو صارم، وذلك لتقليل فرص إصابتهن بفيروس كورونا.

وإذا ما أُصبن بالعدوى، فإن معظم الأمهات سيعانين من أعراض خفيفة أو متوسطة ويتعافين.

وقد لا تظهر على الأطفال أي علامات للمرض على الإطلاق.

وإذا كنت ترعى طفلاً، يمكنك تقليل احتمال الإصابة بالفيروس عن طريق الحفاظ على نظافة يديك بغسلهما بانتظام.