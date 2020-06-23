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روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

03:38 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

سيرجي لافروف

وكالات:

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، حسبما أوردت قناة "العربية".

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية روسيا والهند والصين عبر الإنترنت التي أكد خلالها على أن الاستخدام اللاحق لإمكانياتنا وإمكانيات دولنا الثلاث سيستمر في لعب دور مهم في تحقيق الاستقرار في الشؤون العالمية، وسيظل يساعد المجتمع الدولي بأسره في الحل الفعال للعديد من المشاكل الملحة في عصرنا.

بالتوازي، طالب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط "بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".

وأعلن أبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري العربي حول ليبيا، الثلاثاء، أن "تدويل الأزمة الليبية مقلق، وليبيا تمر بمنعطف خطير".

وأكد على رفض الجامعة العربية "خرق حظر السلاح على ليبيا وإرسال المرتزقة". وقال: "نرفض التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في ليبيا".

وأوضح أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا"، مشدداً على "التمسك بالحفاظ على وحدة واستقلال البلاد".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.

سيرجي لافروف ليبيا وزير الخارجية الروسي الهند

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