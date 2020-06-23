أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

مجموعة مناهضة لكوريا الشمالية ترسل منشورات عدائية رغم المراقبة الحدودية المكثفة للجنوب

08:57 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
مجموعة مناهضة لكوريا الشمالية ترسل منشورات عدائية رغم المراقبة الحدودية المكثفة للجنوب

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

سول - (أ ش أ)

أعلنت مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها أرسلت منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود خلال الساعات الماضية من مدينة باجو الحدودية الغربية.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن "بارك سانج-هاك"رئيس منظمة "المقاتلون من أجل كوريا الشمالية حرة" قوله "أرسلنا منشورات مناهضة لكوريا الشمالية وأختارنا موقعا حالك الظلام لتجنب مراقبة الشرطة".
وأضاف "بارك" أن 6 من أعضاء المنظمة، أرسلوا حوالي 500 ألف منشور إلى كوريا الشمالية بواسطة 20 بالونا كبيرا من الهيليوم، كما تم إرسال حوالي 500 كتيب حول قصة نجاح كوريا الجنوبية، و2,000 ورقة من فئة دولار واحد إلى جانب المنشورات.
وجاء هذا التحرك في الوقت الذي تراقب فيه الشرطة بشكل مكثف الحدود بهدف منع إرسال أي منشورات مناهضة للشمال من قبل النشطاء والمنشقين وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين بشأن قضية المنشورات.
وتعليقا على ادعاء المنظمة بأنها أرسلت منشورات الليلة الماضية، قالت الشرطة ومسؤولون عسكريون إنهم يتحققون من صحة الادعاء والتفاصيل ذات الصلة.
وعثرت شرطة هونجتشون شمال شرق كوريا الجنوبية على بالون ضخم يحمل صور أسرة الزعيم الكوري الشمالي من ضمن البالونات التي أرسلتها المنظمة ليلة أمس.​

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الشمالية سول كوريا الجنوبية منشورات عدائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد ساعات.. المجلس الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية