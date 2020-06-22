"المجلس الانتقالي" يرحب بدعوة التحالف العربي لوقف إطلاق النار جنوب اليمن

وقف إطلاق النار في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، بدعوة التحالف العربي لوقف إطلاق النار في محافظة أبين، وكذا وقف التصعيد في بقية محافظات الجنوب.

وأكد المجلس في بيان صحفي نشر على موقعه الإلكتروني: "على موقفه الدائم منذ البداية تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه".

وثمن المجلس، دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية "في دعم السلام والاستقرار في الجنوب واليمن".

ودعا المجلس الانتقالي أبناء الجنوب إلى التروي وضبط النفس، مؤكداً على موقفه الوطني الثابت تجاه الأهداف الوطنية وتطلعات شعب الجنوب المشروعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) العقيد الركن تركي المالكي، استجابة الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لوقف إطلاق النار والاجتماع بالسعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل.

والجمعة الماضية، سيطرت قوات المجلس الانتقالي على المقار الأمنية و الحكومية في مدينة حديبو مركز محافظة أرخبيل سقطرى، بعد اشتباكات مع قوات الجيش الحكومي.