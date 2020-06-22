الجزائر تسجل 7 وفيات و149 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر - (د ب أ)

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، 7 وفيات و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 852 حالة، وأن مجموع الإصابات بلغ 11920 حالة موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأعلن فورار، عن تسجيل 138 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك مجموع الأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 8599، بينما يتواجد 39 مريضا في العناية المركزة.