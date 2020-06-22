الرئيس التونسي يبدأ زيارة إلى فرنسا في أول جولة رسمية لبلد أوروبي

تونس- (د ب أ):

يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين أول زيارة رسمية له الى بلد أوروبي، تحديدا إلى فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون.

ومنذ انتخابه في أكتوبر الماضي، اكتفى الرئيس سعيد بزيارة البلد الجار الجزائر في فبراير الماضي، وهو تنقل دأب عليه رؤساء تونس.

وتأتي الزيارة بعد أيام من سقوط لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية أثناء التصويت عليها في جلسة صاخبة في البرلمان، كان تقدم بها ائتلاف الكرامة اليميني المحافظ.

كما تأتي أيضا في ظل جهود إقليمية ودولية لنزع فتيل الأزمة المستمرة في ليبيا منذ سنوات، ومن بينها وساطات لتونس وفرنسا.

وأشارت الرئاسة التونسية ، في بيان مقتضب، إلى أن الزيارة "ستمثل مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها كما سيبحث رئيس الدولة مع نظيره الفرنسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ومن المتوقع أن تشمل مباحثات سعيد مع ماكرون ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية، الاستعدادات للقمة الفرنكفونية المقررة في 2021 بتونس وآثار أزمة كوفيد 19، ووضع الجالية التونسية بفرنسا التي تضم حوالي مليون تونسي، إلى جانب مسألة تسهيل تنقل التونسيين لا سيما منهم الطلبة والباحثين ورجال الأعمال نحو فرنسا.

ويرافق سعيد في زيارته وزيرا الشؤون الخارجية نور الدين الري والمالية محمد نزار يعيش، وفق ما ذكرت الوكالة التونسية .

وتقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفرنسا في تونس ، حسب إحصائيات رسمية نشرتها وكالة الأنباء التونسية، أكثر من 4 مليارات دينار سنة 2019 (2ر1 مليار يورو)، فيما تشغل حوالي 1500 مؤسسة فرنسية في تونس أكثر من 143 ألف عامل، وفرنسا هي السوق الأوروبية الأولى للسياحة التونسية.