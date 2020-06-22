أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 246 ألفا و272 حالة والوفيات 28322 حالة

10:34 ص الإثنين 22 يونيو 2020
إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 246 ألفا و272 حالة والوفيات 28322 حالة

فيروس كورونا

مدريد- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 246 ألفا و272 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأثنين بتوقيت مدريد (0530 بتوقيت جرينتش)، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 28 ألفا و322 حالة، بينما تعافى 150 ألفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن.
وقد مر نحو 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.

فيروس كورونا إسبانيا مدريد

الخبر التالى:

إصابة خمسة من ضباط الأمن الوطني العراقي بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شكري يكشف كيف تتصرف مصر إذا فشل مجلس الأمن في منع إثيوبيا من ملء سد النهضة