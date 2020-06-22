إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 246 ألفا و272 حالة والوفيات 28322 حالة
مدريد- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 246 ألفا و272 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأثنين بتوقيت مدريد (0530 بتوقيت جرينتش)، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 28 ألفا و322 حالة، بينما تعافى 150 ألفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن.
وقد مر نحو 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.
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