الصين تسجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين اليوم الإثنين عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إشارة إلى أن انتشار الفيروس الذي يجتاح بكين قد يبدأ في التلاشي.

ومن بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن تسع حالات في العاصمة الصينية، وهي المرة الأولى التي يكون فيها عدد الحالات الجديدة في بكين رقما فرديا منذ 13 يونيو.

وذكرت السلطات الصحية أنه تم تسجيل حالتين فى مقاطعة خبى المجاورة لبكين، بينما تم الإبلاغ عن الحالات السبع المتبقية فى شانغهاى وتيانجين ولياونينج وشنشى.

وتم تأكيد ما إجماليه 236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بكين منذ تتبع مجموعة محلية في سوق شينفادى للجملة فى منطقة فنجتاى فى وقت سابق من هذا الشهر.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة خطوات جذرية لاحتواء تفشي المرض، وإجراء فحوصات جماعية، وإغلاق المدارس، وإغلاق الأحياء السكنية، وحظر جميع حالات السفر غير الضرورية.