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ارتفاع حالات كورونا باليمن إلى 941 منها 256 وفاة

11:13 م الأحد 21 يونيو 2020
ارتفاع حالات كورونا باليمن إلى 941 منها 256 وفاة

ارتفاع حالات كورونا باليمن إلى 941 منها 256 وفاة

صنعاء - (د ب أ)

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إلى 941 حالة، بعد تسجيل 19 حالة إصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد (تابعة للحكومة)، إنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 256 فيما تماثل للشفاء 347شخصا.
جدير بالذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية لم تعلن بشكل رسمي سوى عن 4 إصابات بفيروس كورونا منها حالة وفاة وحالتا تعافي، فيما تؤكد مصادر محلية انتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في العاصمة صنعاء و المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

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