مذكرات البيت الأبيض.. كتاب بولتون يزعج ترامب ويكشف أسرارا مثيرة



كتب- محمد صفوت:

تواصل المواقع الإخبارية العالمية نشر مقتطفات من كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الذي يحمل عنوانا "حدث في هذه الغرف: مذكرات البيت الأبيض" والذي حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه وتوعد بولتون بالملاحقة القضائية حال نشره.

وكانت محكمة أمريكية، سمحت أمس السبت، بنشر الكتاب رافضة الإنذار القضائي الذي يطلب البيت الأبيض فيه منع إصدار الكتاب.

للتفاصيل.. محكمة أمريكية تسمح بنشر كتاب جون بولتون عن ترامب

وكان الرئيس ترامب، رد في تغريدة، الأربعاء الماضي، على كتاب بولتون، قائلا: "يتكون كتاب جون بولتون المجنون الممل للغاية، من الأكاذيب والقصص المزيفة. قال كل خير عني، خلال الطباعة، إلى اليوم الذي طردته فيه. أحمق ساخط وممل يريد فقط الذهاب إلى الحرب. لم يملك أي فكرة، كان منبوذا وتم التخلي عنه بسرور.. يا له من أحمق".

ويقول بولتوت في كتابه: "ليس هناك أي قرار مهم اتخذه ترامب خلال فترة عملي معه لم تكن وراءه حسابات مصلحة إعادة انتخابه" متهما ترامب بالخلط بين "مصالحه السياسية الخاصة والمصلحة الوطنية الأمريكية".

ويصف ترامب، بأنه مهووسًا بتفاصيل تافهة بدلا من التركيز على استراتيجية طويلة المدى، وأنه معجب بالحكام المستبدين ومهووس بإعادة انتخابه.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن مقتطفات من الكتاب، الذي يسرد فيه بولتون تفاصيل طلب ترامب، من نظيره الصيني شي جين بينج، مساعدته للفوز بدورة ثانية في الانتخابات الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل.

ويقول بولتون في الكتاب، إن ترامب طالب "شي" بمساعدته في الانتخابات المقبلة خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين العام الماضي. وطلب ترامب زيادة المشتريات الزراعية من المزارعين الأمريكيين لأن ذلك يفتح آفاق جديدة له بالانتخابات الرئاسية ويضمن تصويت المزارعين له.

للتفاصيل.. كتاب بولتون عن ترامب: معجب بالحكام المستبدين ومهووس بإعادة انتخابه

ورد البيت الأبيض على ادعاءات بولتون، اليوم الأحد، خلال لقاء المستشار التجاري للإدارة الأمريكية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية؛ إذ يقول إنه لم يسمع أي طلب من الرئيس ترامب من نظيره الصيني، لمساعدته في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

للتفاصيل.. البيت الأبيض: ادعاءات بولتون بشأن ترامب والصين سخيفة

واعتبر نافارو، أن ادعاءات المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي، حول طلب ترامب مساعدة السلطات الصينية له في الفوز في الانتخابات "سخيفة"، مشيرا إلى أن ترامب هو "الرئيس الأمريكي الأكثر صرامة تجاه الصين" وأضاف: "لم أسمع ذلك أبدا، وأنا كنت في تلك الغرفة".

للتفاصيل.. "مذكرات البيت الأبيض".. كتاب بولتون يكشف أسرارا مثيرة عن علاقة ترامب بالصين

وزعم بولتون، في كتابه أن ترامب قال إنه لا يهتم لعودة تنظيم داعش مرة أخرى في العراق، وذلك في مناقشة حول استمرار تواجد القوات الأمريكية في العراق، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه بشأن استمرار وجود القوات الأمريكية في العراق، قائلاً: "لماذا لا نخرجهم؟ في سوريا، تخلصنا من داعش".

وبحسب صحيفة "واشنطن إكزامينر" فإن هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

للتفاصيل.. "مذكرات البيت الأبيض".. بولتون يكشف ما قاله ترامب عن عودة داعش في العراق

ويرى بولتون، ترامب رئيسيا سطيحا لا يمتلك أقل المعلومات العامة التي يسهل الحصول عليها ودائما ما يخلط الأمور، حيث يقول في كتابه: "قبل قمة ترامب وبوتين في هلسنكي، سأل ترامب مستشاريه إن كانت فنلندا جزءا من روسيا.. وفي طريقه إلى اجتماع هلسنكي، توقف ترامب ليلتقي رئيسة الوزراء البريطانية وقتا تيريزا ماي".

وتابع: "خلال اللقاء، تطرق مستشار الأمن القومي البريطاني إلى قضية تسميم سكيربال واصفا ذلك الهجوم بأنه ضد قوة نووية، ترامب حينها سأل: "اه.. هل أنتم قوة نووية؟" وهو سؤال كنت أعلم أنه لم يكن بنية المزاح".

وأضاف بولتون أن ترامب وفي العديد من المرات خلط بين الرئيس الأفغاني أشرف غاني والرئيس السابق حميد كارازاي.

للتفاصيل.. بولتون في كتابه عن ترامب: سأل مرة إن كانت فنلندا دولة أو تابعة لروسيا

من جانبه، يرد ترامب على ما ينشر من مقتطفات الكتاب، عبر تويتر وغرد أول أمس الجمعة قائلا: "كتاب بولتون هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف اظهاري بصورة سيئة".

وأضاف ترامب أن الكثير من "التصريحات السخيفة"، التي ينسبها إلي لم أقلها يوما "خيال بحت"، معتبرا أن بولتون يحاول فقط الانتقام بسبب إقالته.

للتفاصيل.. ترامب: بولتون يحاول الانتقام بسبب إقالته

الأربعاء الماضي، وقع ترامب على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسئولين صينيين تعتبرهم الولايات المتحدة مسئولين عن "اضطهاد" أقلية الإيجور المسلمة.

وبعد ساعات قليلة من التوقيع كشفت "وول ستريت جورنال" عن أجزاء جديدة من الكتاب خاصة بملف الإيجور.

ونقلت الصحيفة، عن بولتون في كتابه، قوله إن ترامب أخبر نظيره الصيني شي جين بينج، أن بناء معسكرات للأقليات المسلمة هو السياسة المناسبة.

وأوضح في كتابه، أن هذه الواقعة حدثت خلال اجتماع ثنائي للرئيسين على هامش قمة العشرين التي عقدت في أوساكا اليابانية في ٢٠١٩.

للتفاصيل.. بعد تشريع معاقبتها.. مفاجأة بولتون: ترامب شجع سياسات الصين ضد الإيجور

ويكشف الكتاب عن عرض ترامب، مساعدة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في تحقيقات كانت وزارة العدل الأمريكية تجريها، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وكتب بولتون في كتابه الجديد، أن ترامب عرض على أردوغان في ٢٠١٨، مساعدتن في تحقيقات وزارة العدل حول بنك تركي له صلة بأردوغان وكان يشتبه بخرقه العقوبات الأمريكية على إيران.

وكتب بولتون أن ترامب قال لأردوغان: "سأهتم بالأمور" موضحا له أن المدعين العامين في المقاطعة الجنوبية "ليسوا مقربين منه ولكنهم أناس أوباما" وأن المشكلة ستحل عندما يتم استبدالهم من قبل أناسه.

للتفاصيل.. كتاب بولتون: ترامب عرض مساعدة أردوغان لتفادي تحقيقات

وتطرق بولتون، في كتابه إلى قضية عملية السلام التي يقودها، جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، قائلا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لم يفهم لماذا يقود كوشنر عملية السلام بالشرق الأوسط".

ووفقً لشبكة "سي إن إن" قال بولتون، إنه وقبل الانضمام إلى إدارة ترامب كان له حوار مع نتنياهو الذي تساءل عن دور كوشنر في تطوير خطة الشرق الأوسط.

وأوضح أن نتنياهو "كان مترددا بتوكيل التوصل إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى كوشنر، الذي عرف نتنياهو عائلته على مدى سنوات، كان سياسيا بما فيه الكفاية بعدم معارضة الفكرة على الملأ، ولكن كالعديد من الناس في العالم، تساءل لماذا كوشنر سينجح في حين فشل أشخاص آخرون بالمهمة مثل كيسنجر".

للتفاصيل.. كتاب بولتون عن ترامب: نتنياهو لم يفهم لما قاد كوشنر عملية السلام

ويقدم الكتاب شهادة عن "عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة" للرئيس ترامب، حيث يسرد بالتفصيل معاملات ترامب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب خلال 519 يوما، حيث يعرف بأنه مراقب دقيق يحرص على تدوين الملاحظات، وكان شاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية المهمة.

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