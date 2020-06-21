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البرلمان الليبي: مصر دعمت المسار السياسي في ليبيا لـ7 سنوات ونراهن على الموقف العربي

08:45 م الأحد 21 يونيو 2020
البرلمان الليبي: مصر دعمت المسار السياسي في ليبيا لـ7 سنوات ونراهن على الموقف العربي

البرلمان الليبي

وكالات:
أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن مصر دعمت المسار السياسي في ليبيا على مدار 7 سنوات.
وأوضح المريمي، حسبما ذكرت فضائية العربية، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، سبق وطلب دعم مصر لوقف التدخل التركي في ليبيا.
وتابع "نراهن على الموقف العربي لوقف التدخل التركي، ولن نترك ليبيا للأتراك".
هذا وأكد الجيش الليبي، اليوم الأحد، أنه لن يترك مدينة سرت تسقط في يد الأتراك مهما كانت التضحيات.
واعتبر الجيش الليبي، أن مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد، لافتا إلى أن هدف تركيا السعي للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وصرح خالد المحجوب مدير إدارة التوحيه المعنوي في الجيش الليبي، لقناة العربية السعودية، قائلا: "إن مصر تدرك جيدًا خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية".
وشدد المحجوب على أن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

مصر البرلمان الليبي ليبيا تركيا

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