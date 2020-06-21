اتحاد عمال ليبيا يدعم مبادرة الرئيس السيسي

وكالات:

أكد اتحاد عمال ليبيا، اليوم الأحد، دعمه للجيش الليبي والمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما نقلت قناة العربية السعودية.

ودعا اتحاد عمال ليبيا، في بيان اليوم، الاتحاد التركي للعمال للوقوف مع الشعب الليبي للتصدي لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأكد أن سياسات أردوغان تشكل خطرًا على السلم والأمن. كما أكد الاتحاد أن أمن مصر من أمن ليبيا.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تجاوز خط (سرت - الجفرة)، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه (خطا أحمر).

وقال الرئيس السيسي في تعقيبه على ممثل القبائل الليبية خلال تفقد الرئيس للمنطقة العسكرية الغربية اليوم السبت، إن الخط الذي وصلت إليه القوات الحالية سواء كانت من جانب أبناء المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، يجب أن يتوقف الجميع عنده وبدء مباحثات وتفاوض للوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وأضاف السيسي مخاطبا الليبيين: "نحن نتحدث مع شعب ليبيا وليس مع طرف ضد طرف، كلهم أبناء ليبيا فانتبهوا إلى خطورة الميليشيات التي لا تستقر معها الدول".

وتابع: "نحن في مصر نكن للشعب الليبي كل الاحترام والتقدير الكبير، وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم ومناضل ومكافح، ونحن لم نتدخل في شؤونهم عبر الأزمة التي مرت على ليبيا وحتى الآن، وعلى استعداد دائم لتقديم الدعم والمساندة من أجل استقرار ليبيا وليست لنا أي مصلحة.. وأنا أقول ذلك لكي يصل كلامي من خلال هذا اللقاء لكل أبناء الشعب الليبي، نحن ليس لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم لا نريد شيئا آخر.. وبالمناسبة لن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا، ونحن مستعدون لمساعدة ومساندة هذا".

وقال: "أحضروا لنا من شباب القبائل وتحت إشرافكم من ندربهم ونجهزهم ونسلحهم تحت إشرافكم، نحن لا نريد غير ليبيا المستقرة الآمنة".

كما أكد الرئيس "لم نكن عبر التاريخ غزاة لأحد ولا معتدين على سيادة أحد، ولو كنا نفكر بهذا المنطق كان يمكن تنفيذ هذا من 3 أو 4 سنوات، لكن نحن نحترم الشعب الليبي، ولم نتدخل خلال هذه الأزمة حتى لا يذكر التاريخ أننا تدخلنا في بلادكم وأنتم في موقف ضعف، لكن الموقف الآن مختلف، اليوم الأمور في معادلة الأمن القومي العربي، والأمن القومي المصري والليبي أيضا، ويجب أن نكون مدركين لذلك ومستعدين لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة اللازمة".