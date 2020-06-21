الكويت تدين وتستنكر حادث الطعن في مدينة ريدينج البريطانية

الكويت - أ ش أ

أدانت الكويت واستنكرت بشدة، اليوم الأحد، حادث الطعن بالسكين، الذي شهدته مدينة ريدينج البريطانية أمس، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقيتي عزاء، بعث بهما أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وإلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعرب أمير الكويت- خلال البرقيتين- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، راجيا للمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيات عزاء مماثلة إلى ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها.