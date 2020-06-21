19 ألف شخص في ملتقى ترامب الإنتخابي رغم تفشي كورونا
أفادت العربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يفتتح تجمعه الانتخابي بعد لحظات في تلسا بأوكلاهوما.
وأصيب ستة أشخاص بفيروس كورونا من المنظمين للمؤتمر الجماهيري الأول لدونالد ترامب منذ تفشي الوباء في الولايات المتحدة وإعلان الإغلاق ولن يحضروا الملتقى الذي من المقرر أن يحتشد خلاله 19 ألف شخص بملعب بولاية أوكلاهوما.
وقلّل الرئيس الأمريكي من أهمية المخاوف من أن يتسبب التجمع الانتخابي، الذي سيشارك فيه آلاف الأشخاص وستتخلله هتافات، في تفشي للوباء، آملا بدلا من ذلك في أن يسهم الحدث المثير للجدل في إعادة بث الحماس في حملته.
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