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19 ألف شخص في ملتقى ترامب الإنتخابي رغم تفشي كورونا

02:44 ص الأحد 21 يونيو 2020
19 ألف شخص في ملتقى ترامب الإنتخابي رغم تفشي كورونا

دونالد ترمب

أفادت العربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يفتتح تجمعه الانتخابي بعد لحظات في تلسا بأوكلاهوما.
وأصيب ستة أشخاص بفيروس كورونا من المنظمين للمؤتمر الجماهيري الأول لدونالد ترامب منذ تفشي الوباء في الولايات المتحدة وإعلان الإغلاق ولن يحضروا الملتقى الذي من المقرر أن يحتشد خلاله 19 ألف شخص بملعب بولاية أوكلاهوما.
وقلّل الرئيس الأمريكي من أهمية المخاوف من أن يتسبب التجمع الانتخابي، الذي سيشارك فيه آلاف الأشخاص وستتخلله هتافات، في تفشي للوباء، آملا بدلا من ذلك في أن يسهم الحدث المثير للجدل في إعادة بث الحماس في حملته.

دونالد ترمب فيروس كورونا ملتقى إنتخابي

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