ترامب ينفي تورطه في فصل ممثل ادعاء بارز في نيويورك

واشنطن - (د ب أ)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه غير متورط في فصل مدع عام بارز في نيويورك، بعد وقت قصير من إعلان وزير العدل أنه أمر بفصله.

وقال ترامب من البيت الأبيض، اليوم: "الأمر متروك له حقا، أنا لست متورطا"، في إشارة إلى وزير العدل بيل بار.

وقبل فترة وجيزة من تصريح ترامب، أفادت العديد من القنوات الأمريكية بأن بار أرسل رسالة إلى المدعي الاتحادي في نيويورك جيفري بيرمان قال فيها: "لقد طلبت من الرئيس فصلك اعتبارا من اليوم، وقد فعل ذلك".

وأشرف بيرمان بصفته ممثلا للادعاء الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك منذ يناير 2018، على العديد من القضايا الرئيسية، من بينها التحقيقات بشأن الحلفاء الرئيسيين لترامب و"خلق بنك" الحكومي التركي بشأن التهرب المزعوم من العقوبات، والملياردير الأمريكي جيفري إيبستين على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية.