حصيلة كورونا في العالم تتجاوز ٨.٧٢ مليون إصابة وأكثر من ٤٦١ ألف وفاة

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في العالم بفيروس كورونا المستجد حتى مساء اليوم السبت، إلى 8 ملايين و718 ألفا و255 إصابة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 461 ألفا و206 وفيات.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول بـ 2 مليون و238 ألفا و65 إصابة و119 ألفا و342 وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثاني بمليون و32 ألفا و913 إصابة، و48 ألفا و954 وفاة، وروسيا ثالثا بـ 576 ألفا و162 إصابة و7992 وفاة.

ثم حلت الهند رابعا ثم المملكة المتحدة ثم إسبانيا وبيرو وإيطاليا وتشيلي وإيران.