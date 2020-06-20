أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

حصيلة كورونا في العالم تتجاوز ٨.٧٢ مليون إصابة وأكثر من ٤٦١ ألف وفاة

11:42 م السبت 20 يونيو 2020
حصيلة كورونا في العالم تتجاوز ٨.٧٢ مليون إصابة وأكثر من ٤٦١ ألف وفاة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في العالم بفيروس كورونا المستجد حتى مساء اليوم السبت، إلى 8 ملايين و718 ألفا و255 إصابة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 461 ألفا و206 وفيات.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول بـ 2 مليون و238 ألفا و65 إصابة و119 ألفا و342 وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثاني بمليون و32 ألفا و913 إصابة، و48 ألفا و954 وفاة، وروسيا ثالثا بـ 576 ألفا و162 إصابة و7992 وفاة.

ثم حلت الهند رابعا ثم المملكة المتحدة ثم إسبانيا وبيرو وإيطاليا وتشيلي وإيران.

فيروس كورونا واشنطن الحجر الصحي العزل الصحي الصين أمريكا إيطاليا

الخبر التالى:

ترامب ينفي تورطه في فصل ممثل ادعاء بارز في نيويورك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من واشنطن على تصريح السيسي بشأن ليبيا