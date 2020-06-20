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الإفراج عن وزير الصحة في زيمبابوي بكفالة وسط تحقيق حول فساد متعلق بكورونا

09:35 م السبت 20 يونيو 2020
الإفراج عن وزير الصحة في زيمبابوي بكفالة وسط تحقيق حول فساد متعلق بكورونا

وزير الصحة في زيمبابوي أوباديا مويو

هراري - (د ب أ)

تم الإفراج عن وزير الصحة في زيمبابوي أوباديا مويو، بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة اليوم السبت، إثر اعتقاله من قبل هيئة مكافحة الفساد في البلاد عليه في إطار تحقيق بشأن صفقة معدات صحية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومثل مويو أمام المحكمة في العاصمة هراري، حيث تم الإفراج عنه بكفالة بقيمة 50 ألف دولار زيمبابوي (2000 دولار أمريكي)، بعد القبض عليه أمس الجمعة. وتضمنت شروط الكفالة إحاطة السلطات علما بالمعلومات بانتظام وتسليم جواز سفره، وتم تأجيل القضية حتى 31 يوليو، ولم يتم تقديم أي التماس .

وتم اتهام وزير الصحة بانتهاك جنائي للمنصب بسبب الحصول على معدات طبية بقيمة 75 مليون دولار تتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد بصورة غير قانونية، وفقًا لأوراق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج. ولم يتم الرد على المكالمات الموجهة له التي تهدف للحصول على تعليقه حتى الآن، وغادر المحكمة دون الرد على الصحفيين.

زيمبابوي فساد فيروس كورونا مكافحة الفساد

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