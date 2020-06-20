الكرملين: بوتين قلق بشأن مدى التزام واشنطن بالاتفاقات المشتركة
موسكو – (أ ش أ):
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن الرئيس فلاديمير بوتين قلق بشأن مدى التزام واشنطن بالاتفاقات المشتركة بين البلدين، في ظل الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة.
وشدد بيسكوف خلال لقاء مع الصحفيين وفقا لقناة "روسيا اليوم"، على أن بوتين قلق من حقيقة أنه في الأشهر المقبلة قد لا تكون هناك أي اتفاقيات تنظم مجال الأمن الدولي، مضيفا أن "هذا وضع خطير للغاية على العالم كله".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر في وقت سابق أن الاضطرابات في الولايات المتحدة هي مظهر من مظاهر الأزمات الداخلية العميقة في هذا البلد وأشار إلى أن هذه الأزمة لوحظت لفترة طويلة ومنذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد.
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